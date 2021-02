Corona-Kontrollen: Auf Streife mit Sachsens Polizei

Donnerstag, Ende Januar: Polizeioberkommissar Andreas Rothe und Polizeimeister Johannes Gerstenberger beginnen ihre Streife in der Leipziger Fußgängerzone. Ihr Fokus liegt auf Personen, die sich augenscheinlich nicht an die Maßnahmen der Corona-Schutz-Verordnung halten. Eine herrenlose Bierflasche sorgt bei den Beamten für Aufsehen. Und: Ein älteres Ehepaar ist mit dem Auto zum spazieren in den Clara-Zetkin-Park gefahren. Das Kennzeichen lässt vermuten, dass sie sich über den 15 Kilometer-Radius hinweg bewegt haben. Aber ist das auch so?