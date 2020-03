Corona-Krise – Hilfe für Bedürftige

Aufgrund der bislang fehlenden Kontaktnummer haben sich immer wieder Bürger aus dem Dresdner Westen hilfesuchend an Gruppen aus ganz Dresden gewannt. Seit dem 23. März können nun Hilfsbedürftige aus den Stadtteilen Friedrichstadt, Löbtau und Gorbitz das Solidaritätsnetzwerk Dresden West auf verschiedenen Wegen kontaktieren. Telefonisch unter 0174 3644493, per Mail an Corona-hilfe-friedrichstadt@gmx.de, sowie auf Facebook und Telegram.