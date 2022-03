Corona-Lockerungen für Sachsen beschlossen

Maskenpflicht an Schulen entfällt - Schul-Testung nur bis zu den Osterferien

Die Maskenpflicht in den Schulen und Kindertageseinrichtungen entfällt aufgrund des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes ab 3. April komplett. Eine Maske muss nicht mehr auf Gelände getragen werden. Das gilt für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und andere externe Personen, die die Schule oder Kindertageseinrichtung betreten. In den Hygieneplänen der einzelnen Einrichtungen könne aber eine Empfehlung zum Tragen einer Maske verankert werden, so das Kultusministerium.