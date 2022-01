Corona: Ministerpräsident Kretschmer im Bürgergespräch

Dresden- Ministerpräsident Michael Kretschmer und Dr. Thomas Grünewald, Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz und Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission, beantworten im Bürgergespräch am 19. Januar 2022 Fragen von Bürgerinnen und Bürgern rund um die Corona-Situation in Sachsen und zur Corona-Schutz-Impfung.

Sehen Sie das Bürgergespräch am 19.01. live um 18 Uhr in den TV-Programmen der SACHSEN FERNSEHEN-Gruppe, auf Facebook und im Web-Livestream.

Einen Mitschnitt des Gesprächs können Sie hier ab 20.01. zum Nachschauen aufrufen.