Corona-Notfallverordnung bis 14. Januar verlängert

Sachsen hat die aktuelle Corona-Notfallverordnung bis zum 14. Januar, um eine Woche, verlängert. Es bleibt also zunächst bei den geltenden Corona-Regeln. Das ist bei der Kabinettspressekonferenz am Dienstag entschieden worden. Die Corona-Zahlen in Sachsen schwanken derzeit. Zuletzt seien sie zurückgegangen, jetzt steigen sie erneut leicht. Man sei von dieser Entwicklung abhängig sowie von der Entwicklung der Omikron-Infektionswelle. In einer Woche habe man eine bessere Datenlage.