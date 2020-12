Corona-Regeln angepasst – Gesundheitsministerin klärt auf

Sachsen - Ab Mittwoch gelten bundesweit neue Regelungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Die aktuelle sächsische Corona-Schutzverordnung preschte dabei ein paar Tage vor. Das Kabinett verschärfte bereits ab Montag die Maßnahmen. Dennoch sind mit dem Beschluss der Bundesregierung auch einige Anpassungen der sächsischen Verordnung nötig gewesen. Was also auch in Sachsen ab morgen zusätzlich gilt, hat Gesundheitsministerin Petra Köpping heute bekannt gegeben.