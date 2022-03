Corona-Regeln bis 2. April verlängert

Die Verordnung tritt am 18. März 2022 in Kraft und sieht einige Anpassungen vor. Mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung entfallen unter anderem die Beschränkungen für private Zusammenkünfte sowie bei Versammlungen. Bei Kultur-, Freizeit-, und Sportveranstaltungen gilt im Innen- und Außenbereich ab sofort die 3G-Regel. Außerdem fällt in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens die Pflicht zur Kontakterfassung weg. An der FFP-2-Maskenpflicht hält die Staatsregierung weiterhin fest. Jedoch gilt hier eine Ausnahme bei Kultur-, Freizeit- und Sportveranstaltungen. Die Maske muss nicht am Platz getragen werden, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Somit bleibt die 3G-Regel unter anderem für Eheschließungen