Corona: Schließung von Kitas und Schulen in Sachsen

Dresden- Sozialministerin Petra Köpping und Kultusminister Christian Piwarz geben am heutigen Montag, 16.03.2020 in einer Pressekonferenz Auskunft über neue Informationen zur Schließung von Kitas und Schulen in Sachsen.

Erfahren Sie hier ab 15:30 Uhr die neuen Entscheidungen des Corona-Krisenstabes.

Live-Übertragung bei SACHSEN FERNSEHEN

Wir sind live vor Ort und übertragen die komplette Pressekonferenz hier und auf unseren Facebook-Kanälen.

Wichtige Punkte zusammengefasst:

Regelungen zur Kinderbetreuung

Eng begrenzter Personenkreis für den eine Notbetreuung in Frage kommt

Unterrichtsfreie Zeit bitte so gestalten, das die Kinder nicht alle aufeinandertreffen, „Coronapartys“ wird hier als Modewort genannt.

Schulleiter und Kitaleiter werden befähigt, die Dokumente für Arbeitgeber auszufüllen, bzw zu kontrollieren.

Landesregierung will auf die Vernunft der Menschen vertrauen.

Beide Erziehungsberechtigte müssen in relevanten Bereichen arbeiten, dass eine Notbetreuung notwendig gemacht werden kann.

Kitas und Schulen können die Notwenigkeit beim SMK prüfen lassen.

Regelungen gelten auch für Tagesmütter und -väter, aber auch hier kann Notbetreuung geprüft werden.

Gibt es Zahlen/ Prognosen, wie viele Kinder eine Notbetreuung erhalten können? Nein, es wurde bewusst auf eine „so wenig-wie-möglich“ Regelung hingearbeitet

Einzelfallentscheidungen notfalls über die Landesregierung abzuprüfen.

Gravierende Einschränkungen:

Spielplätze geschlossen

Bars, Clubs, Restaurants geschlossen

>> Kontrollen durch örtliche Ordnungsämter

Maßnahmen gelten bis auf Weiteres, kein Zeitlimit

Über genaues Verfahren zur Umsetzung wird morgen das Kabinett entscheiden

Notstandsausrufung?

Köpping: auch darüber heute gesprochen, Sachsen ist nicht in der Situation den Notstand auszurufen.

Lebensmittelläden schließen?

Lebensmittelläden in großen Malls bleiben geöffnet, andere Geschäfte werden geschlossen

Tierbedarfsläden, Baumärkte: Anzahl der eingelassen Personen könnte hier kontrolliert werden, aber sollen offen bleiben

Finanzielle Hilfen

Hier muss dringend noch eine Lösung gefunden werden

Aktuelle Fallzahlen