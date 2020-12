Corona-Schnelltest in der Apotheke – Bald möglich?

Sachsen - Angesichts immer höher werdender Infektionszahlen fragen sich viele, soll ich zu Weihnachten meine Liebsten besuchen oder nicht? Ein Corona-Schnelltest in der Lieblingsapotheke wäre da sehr praktikabel. Das sehen auch die Apotheker so und setzen schon lange dafür ein, dies am Kunden durchzuführen. Gesundheitsministerin Petra Köpping äußerte sich gestern zu diesem Thema.