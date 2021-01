Corona sei Dank: Tierheime wie leergefegt

Leere Zwinger, kaum ein Mux zu hören. Wo sonst hunderte Hunde und Katzen auf neue Besitzer warten, ist es aktuell überschaubar. So ruhig war es im Leipziger Tierheim schon lange nicht mehr. Der Grund ist allerdings ein erfreulicher. Die Sachsen adoptieren einfach mehr Tiere. Hund, Katze, gar Papagei - Während der Corona-Pandemie haben sich viele Sachsen ein Haustier aus dem Tierheim angeschafft. Dabei sind die beliebtesten Tiere Katzen gewesen. Aber auch die Zahl der Hunde sei deutlich zurückgegangen. So waren es noch vor wenigen Monaten doppelt so viele Vierbeiner mit der kalten Schnauze. Die Gründe seien klar.