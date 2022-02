Corona-Soforthilfen können zur Stolperfalle werden

Bei den durch die Coronapandemie entstandenen Kosten, Risiken und Ausfällen ist in den nächsten Monaten noch keine Entspannung zu erwarten. Viele Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen kämpfen noch immer um das wirtschaftliche Überleben und sind deshalb in Sorge die Corona-Soforthilfen nicht fristgerecht zurückzahlen zu können. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, von den Grünen, hat sich deshalb in die Diskussion eingemischt und die Länder zu einem sogenannten Moratorium aufgerufen, um die Rückzahlungen aufzuschieben. Für Sachsen stehen bisher noch keine Termine für die Rückzahlungen fest.