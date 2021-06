Chemnitz- Aufgrund sinkender Fallzahlen und einem allgemeinen Nachfragerückgang ist das Corona-Testzentrum an der Zschopauer Straße seit dem Wochenende geschlossen. Allerdings sind in Chemnitz noch über 60 weitere Testzentren in Betrieb. Das, die die Zahl der Teststationen weiter auf dem Niveau gehalten wird, gilt als unwahrscheinlich. Ganz entfallen werden die Testzentren aber auch in Chemnitz nicht. Oberbürgermeister Sven Schulze hatte angekündigt, mehrere Standorte weiter betreiben zu wollen.