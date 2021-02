Corona treibt Handwerksbetriebe in den Ruin

Ähnlich geht es auch Dirk Salomo. Der 47-jährige ist Goldschmied und hat in der Dresdner Neustadt seine Goldschmiedewerkstatt. Das Geschäft hat er 2014 von seiner Mutter übernommen. Dirk Salomo darf nur eingeschränkt arbeiten. Er nutzt die Zeit, um neue Kollektionen herzustellen, da aber sein Hauptgeschäft auf der zum Teil beratungsintensiven Schmuckstücken und Serviceleistungen fußt, hat er in diesem Sektor keinerlei Einnahmen. Der Dresdner will die staatlichen Hilfen, also das Überbrückungsgeld drei, ab dem Monat Januar beantragen, seine bisherigen Fixkosten konnte er nur mit Hilfe eines Kredits abdecken.