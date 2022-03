Corona-Update – Die Fallzahlen am Donnerstag in Sachsen

Dresden verzeichnet eine 7-Tage-Inzidenz von 1880,3. Innerhalb von 24 Stunden sind 2.317 Neuinfektionen hinzugekommen. In der sächsischen Landeshauptstadt gibt es seit gestern einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus.

Das RKI hat am Morgen in Chemnitz eine Wocheninzidenz von 2441,9 gemeldet. Seit gestern sind 1.147 Neuinfektionen hinzugekommen. Es gibt seit gestern keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit COVID-19.

Die 7-Tage-Inzidenz in Leipzig beträgt aktuell 2427,5. Innerhalb von 24 Stunden sind 3.463 Neuinfektionen hinzugekommen. Es sind vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in Leipzig verzeichnet worden.

Im Vogtlandkreis liegt die Wocheninzidenz am Donnerstag bei 2555,1. Das RKI verzeichnete 1.452 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Außerdem sind seit gestern zwei Personen in Zusammenhang mit dem Virus im Vogtlandkreis verstorben.

Aktualisiert wurden diese Zahlen am 24. März 2022 um 3.21 Uhr.