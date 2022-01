Corona-Update – Die Fallzahlen am Montag in Sachsen

Das Robert Koch-Institut hat am Montagmorgen eine 7-Tage-Inzidenz von 528,2 gemeldet. Seit gestern sind 34.145 Neuinfektionen hinzugekommen. Außerdem gibt es 30 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus in Deutschland. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist damit weiter gestiegen und hat einen neuen Höchstwert erreicht. Am Montag vor einer Woche lag diese noch bei 375,7. Dagegen ist die Zahl der Todesfälle gesunken. Diese lag vor einer Woche bei 52.

Die Wocheninzidenz ist Sachsen ist gesunken. Derzeit liegt sie bei 248,5. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag sie bei 323,2. Seit gestern sind 1.048 Neuinfektionen hinzugekommen. Außerdem gibt es seit gestern 3 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Dresden verzeichnet eine 7-Tage-Inzidenz von 346,3. Seit gestern sind 295 Neuinfektionen hinzugekommen. In der Landeshauptstadt gibt es seit gestern keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Die Wocheninzidenz betrug vor einer Woche 394,1.

Das RKI hat am Morgen in Chemnitz eine Wocheninzidenz von 148,1 gemeldet. Seit gestern sind 28 Neuinfektionen hinzugekommen. Es gibt seit gestern einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit COVID-19. Die Wocheninzidenz betrug vor einer Woche 254,1.

Die 7-Tage-Inzidenz in Leipzig beträgt aktuell 376,2. Vor einer Woche lag der Wert bei 370,4. Innerhalb von 24 Stunden sind 277 Neuinfektionen hinzugekommen. Es sind keine neuen Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in Leipzig verzeichnet worden.

Im Vogtlandkreis liegt die Wocheninzidenz am Montagmorgen bei 112,1. Das RKI verzeichnete keine Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Außerdem sind seit gestern keine weiteren Personen in Zusammenhang mit dem Virus im Vogtlandkreis verstorben. Die Wocheninzidenz betrug vor einer Woche 283,6.

Aktualisiert wurden diese Zahlen am 17. Januar 2022 um 3.19 Uhr.