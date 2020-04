Dresden- Am Donnerstag beschließt die Sächsische Regierung weitere Maßnahmen und Lockerungen in der Coronakrise für Sachsen. Anschließend geben die Minister/innen die Beschlüsse in einer Pressekonferenz bekannt.

Pressekonferenz LIVE ab 19:30 Uhr

Wir übertragen die Live-Pressekonferenz ab 19:30 Uhr in den TV-Programmen von SACHSEN FERNSEHEN, auf unserer Webseite in den TV-Livestreams sowie auf unseren Facebookseiten.