Coronavirus: Alle Drogerien ausverkauft

An den Regalen der Leipziger Drogerien hängen Schilder mit der Bitte um Entschuldigung. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Ihnen die Produkte wieder zur Verfügung zu stellen.", liest man unter anderem im dm-drogeriemarkt am Wilhelm-Leuschner-Platz. Der Grund - Alle Desinfektionsmittel sind aufgekauft. Nicht nur die Bürger sind in Sorge. Auch die Veranstalter von großen Veranstaltungen rüsten auf. So ist die größte Tourismusmesse ITB auf dem Prüfstand. Weltweit werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen.