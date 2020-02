Coronavirus – Hygiene gegen Ansteckung

Dresden - Keine Panik wegen Coronavirus - Einfache Hygienemaßnahmen können vor Infektionen schützen.

Der Coronavirus hält die Welt weiter in Atem, denn erneut gibt es Meldungen von Infizierten. Doch mittlerweile kursieren viele unsachliche Berichte in der Öffentlichkeit. Die Dresdner Apothekerin Dr. Katja Scarlett Daub von den City-Apotheken rät deswegen zu mehr Sachlichkeit. Die meisten Krankheiten werden durch ein Virus ausgelöst, wie zum Beispiel die Influenza-Grippe. Es gibt viele Arten von Coronaviren und auch in Deutschland sind sie neben den Rhinoviren Hauptursache für den Ausbruch von Krankheiten.

Mit bestimmten Hygienemaßnahmen kann man sich vor dem Eindringen der Viren in den Körper bzw. die Schleimhäute verhindern.