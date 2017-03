Cosplayer bevölkern Leipziger Buchmesse

Wer nicht im Thema steckt, wird die dargestellten Charakter nur schwer erkennen können. Die Cosplayer stecken viel Liebe in ihre Kostüme – Eine Convention, wie die Manga-Comic-Con – ein Highlight. In der Halle 1 wurde am Freitag den Charaktern der beliebten Comic-Serien DC und Marvel die große Bühne geboten. Bei zahlreichen Wettbewerben suchen die Comic-Fans die originalgetreuesten Verkleidungen.

Neben den fiktiven Superhelden sind auf der Messe auch die Helden des Alltags zu finden. Nämlich diejenigen, die sich gegen rassistische Gewalt und Ausgrenzung stellen. Comics haben auch eine politische Kraft, das beweist Nils Oskamp mit seiner Graphic Novel „Drei Steine“. In seinem autobiographischen Werk befasst sich der Dortmunder mit den Folgen rechtsradikaler Gewalt.



Oskamp selbst wurde in den 80er Jahren Opfer rechter Gewalt. Der Autor zeigt in eindringlichen Bildern, wie sich rechte Gewalt entwickelt, viel zu oft nicht rechtzeitig erkannt und ernst genommen wird. Das Programm der Manga Comic Con zeigt sich so bunt und vielfältig, wie die Buchmesse selbst. Highlight ist am Samstagnachmittag der Leipziger Cosplay-Wettbewerb.