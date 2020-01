Countdown für den Skiweltcup Dresden 2020 läuft

Einiges an Kritik gab es derweil zum Thema Tempetaturressistenz des Schnees. Dieser ist nämlich nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern wurde am Dresdner Flughafen hergestellt und anschließend mit LKWs zum Königsufer transportiert. Dieser wird jedoch auch rund um die Hauptveranstaltung breitflächig genutzt. Nach dem Cup werden Schulklassen Sport auf dem Gelände machen können. Außerdem darf sich jeder zwischen 16-20 Uhr selbst auf den eigenen Ski vor der Kulisse aus Brühlscher Terrasse, Freuenkirche und Dresdner Schloss austoben. Die Belastung für die Umwelt fällt mit zwei Tonnen CO2 nur für den Schnee relativ gering aus, so Organisator René Kindermann.

Eine weitere Aktionen ist der Sparkassen-Brettl-Cup, bei dem 4er-Teams nicht nur um die schnellste Zeit, sondern auch um das coolste Outfit kämpfen und dabei ganz nebenbei die Worldcup-Strecke genauer unter die Lupe nehmen können.

Tickets und viele weitere Infos rund ums Sportevent finden Sie auf der offiziellen Seite der Weltmeisterschaft: http://www.skiweltcup-dresden.de