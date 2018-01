Couragierter Zeuge gesucht

Mittweida – Nach einem Ladendiebstahl sucht die Polizei nun den Zeugen, der am Mittwochmorgen den Dieb verfolgte.

Gegen 10.30 Uhr hatte der Zeuge den Ladendiebstahl in einer Drogerie am Markt bemerkt. Als der Dieb flüchtete, folgte er ihm und konnte beobachten, dass der Täter in der Nähe des Geschäftes in einem Haus verschwand.

Nun sucht die Polizei in Mittweida nach dem Mann, da er ein wichtiger Zeuge ist. Wer sich wiedererkennt oder Hinweise zu dem couragierten Zeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03727/9800 zu melden.