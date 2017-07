Dresden – Passend zum musikalischen Hauptfilm „La La Land“ stimmte am Samstag das Dresdner Duo CousCous zusammen mit einer Band auf die Filmnächte am Elbufer ein. In ihrem 40-minütigen Konzert gaben sie Hits aus dem aktuellen Album „Tales“ zum Besten. Wir haben die Band über den Abend begleitet und dabei insbesondere einen Blick hinter die Kulissen unternommen.

Wer die Band live erleben möchte: den nächsten Auftritt haben CousCous am 19. August auf der Apollobühne vor der Hofkirche.