Crashers besiegen Tabellenführer

Nach nur 27 Sekunden im zweiten Drittel baute Jiri Charousek die Führung weiter aus. Kurz danach, in der dritten Spielminute zogen die Hauptstädter in Überzahl auf ein 2:1 nach. Die Crashers bauten ab und kassierten fünf Minuten später gleich zwei Tore hintereinander. Doch die Chemnitzer Spieler fingen sich nach ihrem Tief wieder und Patrick Fritz schaffte den 3:3 Ausgleich in der 36. Spielminute.

Im letzten Drittel schossen die Preussen in der 49. Spielminute den Führungstreffer. Die Partie schien schon fast an die Berliner zu gehen, bis fünf Minuten vor Abpfiff Kenneth Hirsch den Ausgleichstreffer erzielte. Der Tabellenführer hatte keine Chance, mehr in den letzten Minuten noch in Führung zu gehen.