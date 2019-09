Chemnitz- Für die Puckjäger der Chemnitz Crashers ist die Zeit der Saisonvorbereitung vorbei.

Am Samstag startet das Team von Trainer David Seidl in die neue Spielzeit der Regionalliga Ost. Gegen die Zweite Mannschaft der Eisbären Berlin wollen die Chemnitzer an die erfolgreiche letzte Saison anknüpfen und erneut so weit wie möglich oben in der Tabelle mitspielen.

Die Partie ist zudem das offizielle Eröffnungsspiel der Liga.

Wir übertragen das Spiel am Samstag ab 17:30 Uhr LIVE aus dem Eissportzentrum am Küchwald.