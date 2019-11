Crashers knapp in der Overtime besiegt

Durch das Unentschieden in der regulären Spielzeit geht trotzdem ein Punkt an die Crashers . Die Tornados gehen durch da s Tor in der Overtime mit zwei Punkten nach Hause.

In der nächsten Partie der Crashers steht das Rückspiel gegen die Schönheider Wölfe an. Das Auswärtsspiel findet am Samstag, dem 16. November, um 17 Uhr statt. Die Chancen für die Chemnitzer stehen gut. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison ging mit 3:1 an die Chemnitzer. Die Wölfe liegen zwar direkt hinter den Crashers auf Platz 4, aber mit nur 14 Punkten ist der Abstand zu den Chemnitzern recht groß.