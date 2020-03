Crashers müssen sich verabschieden

Im ersten Drittel gingen die Wölfe in Führung. In der achten Spielminute erzielten sie den ersten Treffer. Im zweiten Drittel hatten die Schönheider überwiegend die Kontrolle über den Puck und versenkten diesen letztendlich erneut im Netz der Crashers. Erst im letzten Drittel zogen die Chemnitzer Eishockeyspieler an. Jiri Charousek nutzte in der 47. Spielminute die Überzahl. Damit konnten die Cracks zum 1:2 nachziehen. Zwei Minuten vor Ende des Spiels gelang es den Wölfen, das dritte Tor zu erzielen. Die Chemnitzer spielten auf Risiko und ersetzten ihren Torwart durch einen weiteren Feldspieler. Doch sie pokerten zu hoch und kassierten letztendlich noch ein weiteres Tor. Mit 4:1 war die Niederlage für die Crashers dann besiegelt.