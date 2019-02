Cristian Fiel wird neuer Cheftrainer der SGD

Fiel erhält bei der SGD einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Der 38-Jährige wird am Donnerstag, dem 28. Februar 2019, seine erste Übungseinheit im Großen Garten leiten und an diesem Tag offiziell als neuer Cheftrainer auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Bis dahin wird U19-Coach Matthias Lust das Training des Zweitliga-Teams leiten. „Ich bin Cristian Fiel sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, die Mannschaft in dieser herausfordernden Situation als Cheftrainer zu übernehmen. Er wird seine ganze Kraft und Leidenschaft dafür einsetzen, dass wir sportlich aber auch atmosphärisch als gesamter Verein die dringend nötige Trendwende einleiten werden“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. „Es war ein langgehegter Wunsch, ‚Fielo‘ eines Tages diese Verantwortung zu übertragen, darauf haben wir gemeinsam hingearbeitet. Er bringt alles mit, was man braucht, um als Trainer im ProfiFußball erfolgreich zu sein. Dass jetzt alles früher als geplant Wirklichkeit wird, ist der aktuellen sportlichen Situation geschuldet“, so Minge. „Wir sind davon überzeugt, dass es Cristian Fiel gelingen wird, vorhandene Potenziale in der Mannschaft zu aktivieren und einen neuen, frischen und kämpferischen Geist zu entwickeln. Es ist unser Ziel, als große Dynamo-Gemeinschaft mit dem Klassenerhalt in dieser Saison die Basis für künftige Erfolge zu legen.“ Cristian Fiel wurde am 12. März 1980 als Kind spanischer Einwanderer in Esslingen in BadenWürttemberg geboren. „Fielo“, wie er nicht nur in Fußball-Dresden gerufen wird, absolvierte von 2010 bis 2015 insgesamt 118 Pflichtspiele (5 Tore) für die SGD. 42 Mal führte er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Im Juni 2018 hat Cristian Fiel beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) seine Ausbildung zum FußballLehrer angetreten und wird diese in den kommenden Wochen parallel zu seiner neuen Aufgabe abschließen. Am Mittwoch endet seine Präsenzphase an der Hennes-Weisweiler-Akademie in der Sportschule Hennef. Seit seinem Karriereende als Fußball-Profi im Sommer 2015 war Cristian Fiel als Trainer im Leistungsbereich von Dynamos Nachwuchs Akademie tätig. Der Ex-Dynamo-Kapitän war seit der Saison 2016/17 als Trainer für das U17-Team in der Junioren-Bundesliga Nord/ Nordost verantwortlich. Am 26. August 2018 betreute Fiel das Zweitliga-Team im Heimspiel gegen den 1. FC

Heidenheim als Interimstrainer.