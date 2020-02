Cuong heißt der Goldtakin-Nachwuchs im Zoo

Das Jungtier hat von den Pflegern den asiatischen Namen Cuong bekommen. das bedeutet so viel wie kräftig, stark. Für Mutter Joko ist er das dritte Jungtier. Für Vater Shen ist es bereits der siebte Nachwuchs.

In freier Wildbahn leben Goldtakine in der zentralchinesischen Provinz Shaanxi in Gebirgswäldern bis 4.000m Höhe, wo ihr Bestand auf weniger als 6.000 Tiere geschätzt wird. Takine werden von der Weltnaturschutzorganisation IUCN auf der roten Liste als gefährdet eingestuft. Daher freut sich der Zoo Dresden, dass er diese Tierart seit 2013 im Bestand hat und seit 2016 erfolgreich züchtet. In Deutschland sind Goldtakine sonst nur im Tierpark Berlin zu sehen. Europaweit haben acht Zoos die gefährdete Huftierart im Bestand.