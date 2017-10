CVAG steigert Kundenzufriedenheit

Chemnitz – Die Chemnitzer Verkehrsbetriebe haben sich in punkto Kundenzufriedenheit verbessert.

Wie die CVAG am Dienstag mitteilte, ergibt sich dies aus den Ergebnissen des Kundenbarometers „KANTAR TNS“, an dem 33 Verkehrsbetriebe aus ganz Deutschland teilnahmen. In der Zufriedenheit der Kunden konnte sich die CVAG auf die Note 2,59 (2016: 2,78) steigern.

Mit Platz 14 liegt das Unternehmen im Mittelfeld der teilnehmenden Betriebe. Auf dem ersten Platz schlossen die Dresdner Verkehrsbetriebe ab.

In der Einzelbetrachtung liegt die CVAG in den Bereichen „Pünktlichkeit“ und „Zuverlässigkeit“ über dem Branchendurchschnitt. Verbesserungsbedarf sieht die Kundenumfrage noch in den Feldern „Sicherheit in Fahrzeugen und Haltestellen“ sowie „Fahrplänen im Internet“.