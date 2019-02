Dank Last Minute Tor von Orban: RB bleibt im Rennen um die CL-Plätze

Für die Gäste aus Hoffenheim sollte es ein wichtiges Spiel sein, um im Kampf um die Champions League-Plätze weiterhin eine Rolle zu spielen. Ähnliches sollte für das Team von Trainer Ralf Rangnick gelten.

Die Gäste aus Hoffenheim unter der Leitung von Chefcoach Julian Nagelsmann fanden durch ein gutes Defensivverhalten und ein schnelles Umschaltspiel besser ins Spiel. Einen ersten Abschluss verfehlten die Gäste nach Schuss von Kadeřábek in der 17. Minute zunächst. Das sollte aber nicht so bleiben: Einen Schuss von Joelinton wehrte RB Keeper Gulácsi nur mangelhaft ab, Andrej Kramaric schoss im Nachsetzen das 1:0 in der 22. Spielminute. Es ist das 43. Tor des kroatischen Nationalspielers für das Team aus Sinsheim.

Die beste Chance der Leipziger hatte Konrad Laimer nach einem Doppelpass mit RB-Stürmer Yussuf Poulsen.