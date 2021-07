Darum ist der Umweltschutz Aufgabe eines jeden Einzelnen

Nicht erst durch das Hochwasser in Deutschland dürfte bewusst geworden sein, dass der Klimawandel im vollen Gange ist. Nicht aufhören wollende Nachrichten über Feuer in Australien, Hochwasser in unerwarteten Gebieten sowie das Artensterben geben Anreiz zum Umdenken. Viele Menschen versuchen den Umweltschutz sowie ein nachhaltiges Leben Schritt für Schritt n den Alltag zu integrieren. Sind auch Sie an einem Wandel interessiert, stellt sich die Frage, welche Methode sich für sie eignet. Wie können Sie in kleinen Schritten etwas Gutes für die Umwelt tun? Im Folgenden zeigen wir Ihnen Möglichkeiten, die sich einfach in den Alltag einbringen lassen, ebenso wie Maßnahmen, die Ihr Leben verändern werden.

Woher stammen Ihre Lebensmittel?