Dresden - Die schönsten Küchen der Stadt gibt es nur im KÜCHENZENTRUM DRESDEN - so singt Geschäftsführer und Gesangstalent Dirk Hähnchen in seinem Küchenzentrum Song "Jeder Kunde ein Freund" aus dem Jahr 2018. "Wir leben unsere tägliche Arbeit wirklich mit voller Leidenschaft. Und diese Leidenschaft für Küchen habe ich zusammen mit Schlagerstar André Stade in einen Song gepackt." so Dirk Hähnchen. Und jetzt ist endlich ein neuer Song rausgekommen, in dem Dirk Hähnchen eine wahre Begebenheit widergibt. In "Eine neue Liebe" erzählt er die wahre Geschichte eines Paares, welches durch eine neue Küche seine Liebe gefunden hat. Dieses Paar ist seit über zehn Jahren glücklich verheiratet. SACHSEN FERNSEHEN-Moderatorin Sophia Matthes hat Dirk Hähnchen und Peggy Czerczick im Interview und wollte zum Beispiel wissen, ob man sich bei so viel Popularität noch eine Küche bei ihnen leisten kann.