27. Leipziger Lachmesse stellt ihr Programm vor

Leipzig – Vom 15. bis 20. Oktober wird in Leipzig wieder gelacht.

Zur Lachmesse 2017 gastieren über 180 Künstler aus sieben Ländern in der Messestadt. Darunter unter anderem Michael Mittermeier, Thomas Freitag und Anny Hartmann.

In der Gaststätte des Kabaretts academixer wurde deshalb am Donnerstag vom Geschäftsführer Frank Berger alles Wichtige über das Programm erläutert. Welche Hauptacts und wo überall gespielt gelacht und getanzt wird kann man bei www.Lachmesse.de nachschauen.