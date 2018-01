Das ändert sich in 2018

Mutterschutz

Schülerinnen und Studentinnen haben seit Anfang des Jahres ebenfalls ein Recht auf Mutterschutz. Sie sind von sechs Wochen vor bis acht Wochen nach der Geburt des Kindes von Pflichtveranstaltungen freizustellen.

Und auch am Arbeitsplatz gilt es einige Neuerungen zu beachten. So ist nun für jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen. Bisher war dies nur in Jobs notwendig, bei denen Schwangere mit Stoffen in Berührung kommen konnten, die die Gesundheit beeinträchtigen könnten. Ein Beschäftigungsverbot gilt zudem für Tätigkeiten, die unter Zeitvorgaben zu erledigen sind.

Außerdem wird der Mutterschutz nach der Geburt von acht auf zwölf Wochen verlängert, wenn das Kind mit Behinderungen auf die Welt kommt.