Das Auto – auch 2022 noch des Deutschen liebstes Kind?

Erweiterte Pflichtausstattung bei Neuwagen

Dass es bei Neuwagen derzeit Lieferschwierigkeiten gibt, liegt vor allem an den fehlenden Chips. Diese sind in einem Auto heutzutage aber unverzichtbar, was auch in den Vorgaben rund um die Ausstattung von Neuwagen begründet ist. Ab dem Jahr 2022 müssen diese nämlich über eine sogenannte „Intelligent Speed Assistance“ verfügen, kurz ISA. Zur vorgeschriebenen Serienausstattung gehören ab sofort auch autonome Notbremsfunktionen und eine standardisierte Schnittstelle für eine Alkoholsperre. Die letzte neue Vorgabe zur Pflichtausstattung betrifft das Rangieren: Dieses muss fortan durch Technologie erleichtert werden, die den Blick nach hinten erleichtert. Wie genau diese aussieht, ist jedoch nicht im Detail definiert.

Hauptuntersuchung bei braunen TÜV-Plaketten

Wer ein eigenes Fahrzeug führt, braucht bekanntlich ein KFZ-Kennzeichen. Seit dem Jahr 1994 werden dabei standardmäßig die sogenannten EU-Kennzeichen ausgegeben. Diese können auf Wunsch online reserviert und selbst zur Zulassungsstelle mitgebracht werden. Alternativ erhalten die Autobesitzer das Kennzeichen erst vor Ort bei der Zulassung, was jedoch mit Wartezeiten verbunden sein kann. So oder so setzt sich das Kennzeichen aus dem sogenannten Unterscheidungszeichen für den Verwaltungsbezirk, einer individuellen Erkennungsnummer sowie der TÜV-Plakette zusammen. Letztere weist je nach Jahr, in dem sie ausgegeben wurde, eine unterschiedliche Farbe auf. An der Farbe lässt sich somit – beispielsweise im Rahmen einer Verkehrskontrolle – auf einen Blick erkennen, wann die nächste Hauptuntersuchung fällig wird. Im Jahr 2022 trifft das auf Autos mit einer braunen TÜV-Plakette zu. Der Monat, in dem die HU fällig ist, lässt sich der oben stehenden Zahl entnehmen. Anschließend erhalten die Autofahrer im Jahr 2022 eine grüne TÜV-Plakette für bereits zugelassene Fahrzeuge und eine orangefarbene Plakette bei Neuzulassungen, die ein Jahr länger gültig ist.

Führerscheinumtausch für die Jahrgänge 1953 bis 1958

Ab dem Jahr 2022 müssen in Deutschland alle Führerscheine in fälschungssichere Exemplare umgetauscht werden. Betroffen sind davon rund 43 Millionen Menschen. Damit die Ausstellungsbehörden nicht überlastet werden, werden die Führerscheine schrittweise umgetauscht, gestaffelt nach Geburtsjahrgängen der jeweiligen Personen. Gestartet wird daher in diesem Jahr mit Führerscheinen von Menschen, die zwischen den Jahren 1953 und 1958 geboren wurden. Betroffene, die noch einen Papier-Führerschein

haben, der vor 1999 ausgestellt wurde, mussten demnach bis zum 19.1.2022 einen neuen Führerschein im Scheckkartenformat beantragen. Personen mit den Geburtsjahren 1959 bis 1964 haben nun Zeit, um den Umtausch bis zum 19. Januar 2023 vorzunehmen. Abgeschlossen ist dieser Prozess erst im Jahr 2033.

Mund-Nasen-Masken im Verbandskasten

Unabhängig von Gesetzesänderungen muss in regelmäßigen Abständen der Verbandskasten überprüft werden – ob er vollständig ist und das Ablaufdatum noch nicht überschritten hat. Im Laufe des Jahres 2022 sollen darin zudem zwei Mund-Nasen-Masken verpflichtend werden. Wann genau diese Vorschrift in Kraft tritt, ist noch unklar, jedoch ist sie bereits Teil der neuen DIN-Norm. Bereits jetzt umzustellen, ist daher für jeden Autofahrer in Sachsen sinnvoll, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.

Neuerungen im Bereich der E-Autos

Zuletzt hat das Jahr 2022 auch Änderungen mit sich gebracht, wenn es um Elektroautos geht. Einerseits wurde die sogenannte Innovationsprämie bis zum Jahresende verlängert, sprich der Bundesanteil am Umweltbonus wird verdoppelt, was den Kauf eines E-Autos für viele Menschen lohnenswert(er) macht. Gleichzeitig wird das Laden an E-Säulen vereinfacht, indem fortan eine Kartenzahlung direkt an der Ladesäule möglich ist. Dafür werden Kartenlesegeräte an allen neuen Säulen verpflichtend. Die Umrüstung wird aber voraussichtlich erst bis Juli 2023 abgeschlossen sein und alte Ladesäulen sind von dieser Pflicht ausgenommen. Keine Ausnahmen gibt es hingegen bei der Bestimmung, dass die Preisangaben an den Ladesäulen transparenter werden müssen, indem sie verbraucherfreundlicher gestaltet werden. Diese Verordnung tritt zum 28. Mai 2022 in Kraft und erfordert die Angabe des „Arbeitspreises pro Kilowattstunde“ direkt am Ladepunkt. Zudem müssen die Betreiber von öffentlich zugänglichen Ladestationen das sogenannte „Ad-hoc-Aufladen“ anbieten.

Zusammenfassung

Das Jahr 2022 bringt vielfältige Neuerungen mit sich, wenn es um Gesetze, Bestimmungen & Co rund ums Auto geht. Es ist daher wichtig, diese zu kennen und umzusetzen, um als Autofahrer auch im neuen Jahr legal unterwegs zu sein. Zudem kann so von Aktionen wie der Innovationsprämie noch bestmöglich profitiert werden.