Das bietet die Leipziger Buchmesse 2020!

Alleine bei mehr als 500 Veranstaltungen soll die Begeisterung fürs Lesen in den Vordergrund rücken. Insgesamt umrahmen mehr als 3700 Veranstaltungen die Buchmesse. Die Veranstalter rechnen mit etwa 2500 Ausstellern aus über 50 Ländern. Ein spezielles Gastland gibt es diesmal - anders als in den Vorjahren - nicht.

"Wir haben eine Schwerpunktregion für die nächsten 3 Jahre aufgelegt. Alle Südosteuropäischen Länder in ein Gemeinschaftsprojekt zur Literaturvermittlung gebracht. Da gibt es viele starke Autoren, die aber in der Vermittlung in Deutschland nicht so stark sind. Wir versuchen mit dem Projekt die Autoren mehr in die Öffentlichkeit zu bringen.", erzählt der Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille.