Das bunte Dresden geht auf die Straße

Laut, bunt und divers - genau so, wie auch die Menschen in der sächsischen Landeshauptstadt. Das ist die Tolerade, Dresdens große Tanzdemonstration. Seit sie im Jahr 2015 als Gegenstück zu den Pegida-Aufmärschen ins Leben gerufen wurde, zieht sie zahlreiche Menschen auf die Straße. Mit vielen auf Umzugswägen montierten Bühnen und DJs werden dann für einen Tag die Straßen von der Altstadt bis in die Neustadt zur Partymeile mit politischem Anspruch. Offenheit, Toleranz und Solidarität sind schon seit Beginn die Kernbotschaften der in der elektronischen Musikszene Dresdens verwurzelten Parade. Auch soll auf die Anliegen der Club- und Subkulturszene aufmerksam gemacht werden.