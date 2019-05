Der Donnerstag wird mit viel Sonne und wolkenlosem Himmel bis zu 21 Grad warm. Nachts fallen die Temperaturen auf 8 Grad. Am Freitag und Samstag erwartet uns viel Sonne mit einzelnen Wolkenfeldern. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad am Freitag und 25 Grad am Samstag.