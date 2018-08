Leipzig – Am Freitag ist das neue Musikfestival Leipziger Markt Musik in der Innenstadt gestartet. Zehn Tage lang erwartet die Leipziger ein volles Programm mit Live-Musik, Showprogramm und Kabarett. Wir haben uns mit einem der Organisatoren getroffen und besprochen, was es alles zu erleben gibt.