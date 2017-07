Das erwartet den SC DHfK zu Saisonbeginn

Leipzig – Die ersten vier Spieltage des SC DHfK in der Saison 2017/18 stehen fest. Die Jungs bestreiten ihr Eröffnungsspiel am 27. August gegen den GWD Minden.

Am zweiten Spieltag empfangen die Grün-Weißen den Aufsteiger aus Hüttenberg in der Arena Leipzig.

Zum ersten Topspiel kommt am 4. Spieltag, dem 10. September der Vizemeister SG Flensburg-Handewitt nach Leipzig.

Mitte Juli wird der restliche Hinrundenspielplan von der HBL bekanntgegeben. Der Vorverkauf für die Spieltage eins und zwei startet am 31. Juli.