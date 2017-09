Das erwartet uns beim diesjährigen Lichtfest

Leipzig – Vor mehr als 28. Jahren haben sich über 70.000 Leipziger gemeinsam dem DDR-Regime entgegengesetzt, um für ein offenes Land mit freien Menschen einzutreten.

Seit 2009 wird am Jahrestag der Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 mit dem Lichtfest an die Friedlichen Revolution erinnert. Unter dem Motto „Aufbruch – Verantwortung – Offenheit“ wurden am Dienstag die Planungen zur diesjährigen Gedenkveranstaltung vorgestellt. Talk, Jazz und Video sind dabei die Säulen des Rahmenprogramms.

Detaillierte Informationen zum Programm sowie zu den Akteuren gibt es auf der Webseite vom Lichtfest Leipzig.