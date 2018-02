Das Finale der Miss Germany Wahl am 25.02. im Chemnitz Fernsehen

Am Samstag, dem 24. Februar 2018 heißt es wieder: MISS GERMANY – DAS FINALE.

In der Europa-Park Arena treten 22 attraktive junge Damen zur offiziellen Wahl der Miss Germany 2018 an. Doch nur eine kann am Ende gewinnen!

Dieses Jahr sitzen in der Miss Germany-Jury: Monica Ivancan, Riccardo Simonetti, Wolfgang Bosbach, Mrs. Bella, Jaden Bojsen, Alphonso Williams, Prof. Werner Mang sowie Giuliana Farfalla. Moderiert wird der Abend von Rebecca Mir und Alexander Mazza.

Bereits zum 16. Mal wird die Miss Germany im Europa-Park gewählt.

Sehen Sie am 25. Februar 2018, um 18.00 und 21.00 Uhr die Miss Germany Wahl 2018 in voller Länge im Programm von CHEMNITZ FERNSEHEN, präsentiert von:

