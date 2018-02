„Das Gesicht. Eine Spurensuche“ – Ausstellung endet Sonntag

Was können Mimik-Forscher und modernste Überwachungssoftware im menschlichen Gesicht erkennen – und was nicht? Mit der Sonderausstellung „Das Gesicht. Eine Spurensuche“ begab sich das Deutsche Hygiene-Museum einmal mehr in das Spannungsfeld von Wissenschaft und Kunst – und stellte sich den Fragen, die moderne Technologien an die Politik und an uns alle richten. Neben den nüchternen Zahlen zeigt sich Prof. Klaus Vogel, Direktor des Deutschen Hygiene-Museums, vom interaktiven und zugleich kritischen Ansatz der Ausstellung begeistert: „Im besuchsstarken Jahr 2017 setzte die Ausstellung 'Das Gesicht' auch ein Ausrufezeichen in Sachen Qualität. Mit einer Mischung aus Mitmach-Stationen zur Gesichtserkennung, historischen