Das große Finale aus New York City

Mit der REWE CHALLENGE haben sich 13 Lauf-Begeisterte einer der größten Herausforderungen ihres Lebens - dem New York City Marathon - gestellt. 13 REWE Märkte aus Dresden haben den Kandidaten die Reise zum Big Apple gesponsert und zusammen mit der Laufszene Sachsen fit für die Zielgerade des weltweit größten Marathonlaufs gemacht.



DRESDEN FERNSEHEN-Moderatorin und Studioleiterin Sophia Matthes hat zusammen mit Kameramann Kristian Kaiser fast ein Jahr lang in der Sendung MISSION NEW YORK die Läufer auf ihrem Weg begleitet. Im Video nun die finale Folge aus New York City: