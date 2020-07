Das ist das neue Trikot des SC DHfK Handball

Mediaday bei den Handball-Profis vom SC DHfK Leipzig: Um für die kommende Saison foto- und videotechnisch ausgerüstet zu sein, haben die Spieler vor den Kameras posiert. Portraits, Jubelbilder und Aufnahmen für Social Media - und das alles im neuen Trikot. DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther ist schon jetzt überzeugt. "Wir haben mit unseren Partnern einen Weg der Präsenz gefunden, die das Trikot noch ein Stück stylischer macht. Ich glaube in der neuen Saison werden viele Fans in die Halle kommen und sich modisch präsentieren!", so Günther. Neben einem neuen Trikot wurde auch gleich ein neuer Sponsor präsentiert.