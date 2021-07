Das ist das neue Trikot vom SC DHfK Leipzig!

Sachsen/Leipzig- Die Handballer vom SC DHfK Leipzig haben nun erstmals das neue Trikot für die Saison 2021/22 gezeigt. Seit Freitagnachmittag ist die neue Spielkleidung in Form eines 80qm großen Trikot-Banners an den Höfen am Brühl zu sehen. Direkt unter dem großen Leuchtschriftzug "Mein Leipzig lob ich mir" können die Fans das große Grün-Weiße Trikot bestaunen.