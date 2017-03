Das ist der neue 50-Euro-Schein

Leipzig - Zwar wurde das Design nur leicht verändert, dafür ist der neue 50-Euro-Geldschein sicherer als je zuvor. Fälschern soll so das Handwerk gelegt werden, denn immerhin ist die alte 50-Euro-Banknote am meisten im Umlauf und wurde bis heute am häufigsten gefälscht. Wir haben den überarbeiteten Fünfziger unter die Lupe genommen.