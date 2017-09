Dresden – Frank Brinkmann wird zum Jahreswechsel Geschäftsführer der Technischen Werke Dresden. Zudem wird Brinkmann die Stadtwerke DREWAG und die Enso Energie Sachsen Ost führen. Die Personalie wurde am Donnerstagabend von den Stadträten abgesegnet. Für den 50-Jährigen steht also zum Jahreswechsel ein Umzug nach Dresden an. Jonathan Wosch hat einem der – demnächst – wichtigsten Männer in der Landeshauptstadt auf den Zahn gefühlt.