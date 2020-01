Das ist die neue Dresdner Marketingchefin

Dresden - Ab dem 1. Februar 2020 wird die Dresden Marketing GmbH (DMG), die offizielle Dachmarketingorganisation der Landeshauptstadt Dresden, von Corinne Miseer geführt.

„Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, mit Corinne Miseer eine erfahrene Marketingexpertin als neue Geschäftsführerin zu gewinnen, die zugleich das Unternehmen, die Dresdner Tourismusbranche und den Standort bestens kennt. Mit der neuen Geschäftsführung sind wir hervorragend aufgestellt, um im internationalen Wettbewerb noch mehr Aufmerksamkeit und Übernachtungsgäste für unsere attraktive Reisedestination Dresden Elbland zu generieren", sagt Annekatrin Klepsch, Bürgermeisterin für Kultur und Tourismus der Landeshauptstadt Dresden.

Miseer ist studierte Hotelbetriebswirtin und bringt eine hohe Marketing- und Führungsexpertise aus der Privatwirtschaft wie auch dem öffentlichen Sektor mit. „Dresden ist für mich eine der schönsten Städte weltweit und in Kombination mit der vielfältigen Region Elbland einmalig. Diese attraktive Reisedestination und den erstklassigen Kongress-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort gemeinsam mit meinem Team zu vermarkten ist eine wunderbare Aufgabe, der ich mich sehr gern und mit großem Respekt vor der mir übertragenen Verantwortung widme“, sagt Miseer. „Ich bedanke mich bei den politischen Entscheidungsträgern und speziell auch dem Dresdner Stadtrat für das Vertrauen. Eine Schwerpunktaufgabe der kommenden Monate wird es sein, das neue Kongressakquisekonzept mit Unterstützung der Gremien der Stadt in die erfolgreiche Umsetzung zu bringen. Damit werden wir den Standort langfristig stärken“, so die neue Geschäftsführerin weiter.

Die gebürtige Sächsin ist bereits bestens mit der Arbeit der städtischen Dachmarketingorganisation vertraut, wo sie seit 2017 als Abteilungsleiterin Tourismusmarketing u.a. den 44. Germany Travel Mart™ 2018 in Dresden und die Marketingkooperation mit dem Tourismusverband Sächsisches Elbland e.V. erfolgreich verantwortet hat. Seit 2011 war Miseer Direktorin für Vertrieb und Marketing des 5-Sterne Hotels Swissotel Dresden am Schloss, das seit Mai 2017 als Hyperion Hotel Dresden am Schloss firmiert. In dieser Zeit hat das Swissotel Dresden am Schloss zahlreiche Preise erhalten, wurde bspw. in den Jahren 2014 und 2015 Nummer 1 beim Tripadvisor Travellers‘ Choice Award. Darüber hinaus hat Miseer 2010 bis 2011 die Eröffnung und Positionierung des Radisson Royal Hotel in Moskau erfolgreich begleitet, nachdem sie – auch als Director Sales & Marketing – sechs Jahre für das Radisson Blu Gewandhaus Dresden tätig war.

Miseer folgt auf Dr. Jürgen Amann, der zur Köln Tourismus GmbH wechselt.