Das ist los in Dresden am 13. Februar

„Judenhaus”. Nach heutiger Kenntnis starben diese Menschen am 13. Februar 1945. Bürgermeister Hartmut Vorjohann nimmt 10 Uhr am Gedenken an die Euthanasieopfer Pirna Sonnenstein auf dem Urnenhain Tolkewitz teil. Zum Gedenken an die 700 bestatteten Kriegstoten beider Weltkriege, unter ihnen sowjetische Zwangsarbeiter, Soldaten verschiedener Nationalitäten und die Opfer der Bombenangriffe auf Dresden an der Gedenkstätte ehemaliger Äußerer Matthäusfriedhof ist Bürgermeisterin Eva Jähnigen 10 Uhr anwesend. Auf dem Alten Annenfriedhof findet 11 Uhr ein Stilles Gedenken an die Opfer der Bombardierung Dresdens statt. Hier ist Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain dabei. An der Memorialanlage für die Luftkriegstoten auf dem Heidefriedhof treffen sich 11 Uhr Gäste aus der Partnerstadt Coventry und Breslau mit Dr. Justus H. Ulbricht, Geschäftsführer Dresdner Geschichtsverein e. V. zum Gedenken. Oberbürgermeister Dirk Hilbert nimmt daran teil. Am Nachmittag, 15.30 Uhr gedenken Dresdner Schüler gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister Detlef Sittel auf dem Johannisfriedhof den Opfern der Bombardierung.